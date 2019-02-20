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СМИ: В Москве избили Виталия Абдулова за попытку выгнать проституток

ТВ и сериалы
    20.02.2019, 13:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актер популярных российских сериалов Виталий Абдулов был избит в ночь на 20 февраля на севере Москвы.

Как передает канал РЕН ТВ, "по некоторым данным", актер стал участником конфликта "при попытке выдворить из подъезда проституток".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Уточняется, что у доставленного далее в больницу Абдулова медики диагностировали ушибы мягких тканей головы. Плюс, "по некоторым данным", опять же, в крови артиста обнаружили алкоголь.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице подтвердили: приблизительно в половине третьего ночи из одного из медучреждения Москвы поступила телефонограмма, что в клинику доставлен мужчина с ушибами мягких тканей. Без указания личности потерпевшего.

По факту проводится проверка.

Виталию Зинуровичу Абдулову 48 лет - родился 15 марта 1970 года в Глазове. В школе занимался баскетболом, играл за молодежную сборную города. После окончания школы поступил в Иркутский энергостроительный техникум на специальность "техник-строитель".

После службы в армии работал строителем-монтажником, санитаром, администратором кафе и телохранителем. В 1995-м поступил в Иркутское театральное училище.

Кинокарьеру начал в нулевых с эпизодических ролей телохранителей и милиционеров. Среди работ - фильмы и сериалы "Антикиллер" (роль - милиционер), "Дальнобойщики" (бандит), "Гражданин начальник" (телохранитель), "Стилет" (телохранитель), "Превосходство Борна" (таксист), "Солдаты", "Каменская" (киллер), "Кадетство", "Самый лучший фильм 3-ДЭ", "Ранетки" (физрук).

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