Сольный концерт Якуба Орлинского пройдет в Зарядье

Исполнив в 2017 году арию Вивальди Vedrò con mio diletto на передаче радио France Musique, Якуб Орлинский стремительно набрал около трех миллионов просмотров на YouTube, взорвав привычные представления об элитарности барочной музыки. С тех пор пор 28-летнего контртенора из Польши - победителя множества престижных вокальных конкурсов, с триумфами выступающего на лучших площадках мира - знают и любят далеко за пределами профессиональных музыкальных кругов. "Красота звука и необыкновенное единство тембра и блеска во всем его диапазоне", - так охарактеризовала его голос газета New York Times.

"Красота звука и необыкновенное единство тембра и блеска во всем его диапазоне", - так охарактеризовала его голос газета New York Times. На концерте в Зарядье - первом в России - молодой польский певец позволит московской публике погрузиться в возвышенный мир музыки эпохи барокко. Stabat Mater Вивальди, арии из "библейских" ораторий Генделя ("Самсон", "Иевфай" и "Мессия") - эти известные произведения задают тематику концерту, который будет посвящен духовной вокальной музыке.

Помимо старой доброй барочной классики, московскую публику ждет мотет итальянского барочного композитора Николы Фаго Momem Tam non splendet, который вошел в дебютный альбом Орлинского Anima Sacra. Несмотря на то, что сочинение было написано почти три века назад, в России прозвучит его премьерное исполнение.

Вечер духовной вокальной музыки будет "разбавлен" светским инструментальным произведением: гобоист Алексей Уткин сыграет ля-мажорный концерт Баха для гобоя д’амур (BWV 1055) под аккомпанемент Государственного академического камерного оркестра России. За дирижерским пультом в этот вечер - приглашенный маэстро Леонардо Гарсия Аларкон (Аргентина), художественный руководитель барочных ансамблей Capella Mediterranea, Chœur de chambre de Namur и Ensemble Clematis.

Справка "РГ"



Выпускник Музыкального университета имени Фредерика Шопена в Варшаве и Джулиардской школы, лауреат международного конкурса имени Марчеллы Зембрих и конкурса вокалистов Метрополитен-Опера, контртенор Якуб Йозеф Орлинский с успехом выступает на таких площадках, как Карнеги-Холл и Линкольн-центр в Нью-Йорке, фестиваль в Карлсруэ, Экс-ан-Прованский оперный фестиваль и многие другие.