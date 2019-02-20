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20.02.2019 16:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сольный концерт Якуба Орлинского пройдет в Зарядье

Текст: Северьян Цагарейшвили
Исполнив в 2017 году арию Вивальди Vedrò con mio diletto на передаче радио France Musique, Якуб Орлинский стремительно набрал около трех миллионов просмотров на YouTube, взорвав привычные представления об элитарности барочной музыки. С тех пор пор 28-летнего контртенора из Польши - победителя множества престижных вокальных конкурсов, с триумфами выступающего на лучших площадках мира - знают и любят далеко за пределами профессиональных музыкальных кругов. "Красота звука и необыкновенное единство тембра и блеска во всем его диапазоне", - так охарактеризовала его голос газета New York Times.
Фото: предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье Фото: предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Фото: предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье

"Красота звука и необыкновенное единство тембра и блеска во всем его диапазоне", - так охарактеризовала его голос газета New York Times. На концерте в Зарядье - первом в России - молодой польский певец позволит московской публике погрузиться в возвышенный мир музыки эпохи барокко. Stabat Mater Вивальди, арии из "библейских" ораторий Генделя ("Самсон", "Иевфай" и "Мессия") - эти известные произведения задают тематику концерту, который будет посвящен духовной вокальной музыке.

Фото: Предоставлено компанией IBMG
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Помимо старой доброй барочной классики, московскую публику ждет мотет итальянского барочного композитора Николы Фаго Momem Tam non splendet, который вошел в дебютный альбом Орлинского Anima Sacra. Несмотря на то, что сочинение было написано почти три века назад, в России прозвучит его премьерное исполнение.

Вечер духовной вокальной музыки будет "разбавлен" светским инструментальным произведением: гобоист Алексей Уткин сыграет ля-мажорный концерт Баха для гобоя д’амур (BWV 1055) под аккомпанемент Государственного академического камерного оркестра России. За дирижерским пультом в этот вечер - приглашенный маэстро Леонардо Гарсия Аларкон (Аргентина), художественный руководитель барочных ансамблей Capella Mediterranea, Chœur de chambre de Namur и Ensemble Clematis.

Справка "РГ"

Выпускник Музыкального университета имени Фредерика Шопена в Варшаве и Джулиардской школы, лауреат международного конкурса имени Марчеллы Зембрих и конкурса вокалистов Метрополитен-Опера, контртенор Якуб Йозеф Орлинский с успехом выступает на таких площадках, как Карнеги-Холл и Линкольн-центр в Нью-Йорке, фестиваль в Карлсруэ, Экс-ан-Прованский оперный фестиваль и многие другие.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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