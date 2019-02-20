Уголовное дело возбудили после гибели чемпиона по рукопашному бою

Доследственная проверка по факту гибели молодого человека в самом центре Москвы, на Тверской улице, завершилась возбуждением уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по столице.

Напомним, 22-летний юноша погиб во время драки утром 17 февраля - потасовка между ним и 51-летним охранником завязалась на охраняемой территории у здания Центрального телеграфа. Судя по опубликованным видеокадрам, молодой человек напал на охранника после короткой словесной перепалки, завязалась драка, оба упали на землю, после чего юноша уже не смог подняться.

"По предварительным данным медиков, смерть наступила от компрессионной асфиксии в результате сдавливания груди и живота", - сообщили в следственном ведомстве. СМИ ранее писали, что погибшим оказался чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.