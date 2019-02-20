Новости

Благодаря программе "Земский доктор" в Заполярье приехали 39 медиков 18:22
Лавров: Оппозиция Венесуэлы призывает США к вмешательству в дела страны 18:01
Видео: байкер-нарушитель не смог скрыться от полицейских 18:00
Совет законодателей обсудит реализацию Послания 17:58
Уголовное дело возбудили после гибели чемпиона по рукопашному бою 17:57
Биолог: Новый прибор покажет, есть ли жизнь на Марсе 17:57
Умер актер Леонид Сенченко 17:55
Сочинцев предупредили об угрозе схода лавин в горах 17:53
Чемпионат Европы по биатлону стартовал под Минском 17:50
В Чувашии задержана сестра министра финансов республики 17:47
80-летнее письмо помогло найти более сотни пропавших артефактов 17:37
Вертолет забрал двоих детей после крупного ДТП в Москве 17:30
Андрей Воробьев назвал послание президента стратегически важным 17:26
Появился трейлер исторического детектива "Ростов" 17:26
Минфин продал ОФЗ почти на 33 млрд рублей 17:23
Началась подготовка к изготовлению опытной партии ракет "Сармат" 17:21
В России выйдет китайский плутовской роман о приключениях царя обезьян 17:19
Почему в Германии волки предпочитают жить рядом с военными 17:08
Chery даст на кроссовер Tiggo 7 расширенную гарантию на кузов и ЛКП 17:04
На Красной площади прошел детский турнир по хоккею с мячом 17:03
В Пермском крае 10-летний мальчик утонул в бассейне 16:55
На Кубани возбудили дело после гибели в ДТП сотрудницы полиции 16:50
В Кремле объяснили перенос визита Нетаньяху 16:45
В Карелии в отпуск по уходу за ребенком ушли 29 отцов и один дедушка 16:40
В центре Саратова обрушилось здание 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 17:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уголовное дело возбудили после гибели чемпиона по рукопашному бою

Текст: Александр Мелешенко

Доследственная проверка по факту гибели молодого человека в самом центре Москвы, на Тверской улице, завершилась возбуждением уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по столице.

Фото: iStock
Заказчица неудавшегося убийства попыталась вернуть деньги через суд

Напомним, 22-летний юноша погиб во время драки утром 17 февраля - потасовка между ним и 51-летним охранником завязалась на охраняемой территории у здания Центрального телеграфа. Судя по опубликованным видеокадрам, молодой человек напал на охранника после короткой словесной перепалки, завязалась драка, оба упали на землю, после чего юноша уже не смог подняться.

"По предварительным данным медиков, смерть наступила от компрессионной асфиксии в результате сдавливания груди и живота", - сообщили в следственном ведомстве. СМИ ранее писали, что погибшим оказался чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны