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20.02.2019 16:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве будут угощать дореволюционными блюдами

На площадке фестиваля "Московская Масленица" установят городок, который будет воссоздан по образцу дореволюционной столицы. Посетители смогут попробовать блюда конца XIX - начала XX веков: блины, суп с расстегаями и кулебяки.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Названы лучшие направления для празднования Масленицы

Как рассказали "Вечерней Москве" в организационном комитете фестиваля, среди самых интересных рецептов будут также пряники "козули", весенние печенья "тетерки" и ржаные "солнца".

Москвичи и гости столицы смогут принять участие в различных играх, понаблюдать за "повседневной жизнью" шарманщиков, сбитенщиков и ходулистов.

Напомним, Масленичная неделя в 2019 году пройдет в России с 4 по 10 марта.

 

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Масленица
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