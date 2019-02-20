В Москве будут угощать дореволюционными блюдами

На площадке фестиваля "Московская Масленица" установят городок, который будет воссоздан по образцу дореволюционной столицы. Посетители смогут попробовать блюда конца XIX - начала XX веков: блины, суп с расстегаями и кулебяки.

Как рассказали "Вечерней Москве" в организационном комитете фестиваля, среди самых интересных рецептов будут также пряники "козули", весенние печенья "тетерки" и ржаные "солнца".

Москвичи и гости столицы смогут принять участие в различных играх, понаблюдать за "повседневной жизнью" шарманщиков, сбитенщиков и ходулистов.

Напомним, Масленичная неделя в 2019 году пройдет в России с 4 по 10 марта.