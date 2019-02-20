Провинция Хэйлунцзян поставила туристический рекорд

В дни Праздника весны (китайского Нового года) провинция Хэйлунцзян приняла в общей сложности более 12 миллионов туристов, а доходы от туризма составили 14,6 миллиарда юаней.

Рост показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 6,9 и 7,3 процента соответственно.

В провинции Хэйлунцзян, скованной сейчас льдом и снегом, новогодняя атмосфера отличается особым очарованием. К тому же народные обычаи здесь имеют специфику и не во всем совпадают с традициями, сложившимися в других местностях Китая. Многообразные туристические маршруты удовлетворяют индивидуальным потребностям гостей провинции, а красочные торжества обогащают праздничную атмосферу.

Туристы из разных стран мира на своих языках восхищались возможностью отпраздновать китайский Новый год в самой северной провинции КНР.