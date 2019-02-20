В Чите работник пункта приема металла погиб из-за ЧП

Несчастный случай, произошедший в одном из пунктов приема и переработки металла в Железнодорожном районе Читы, унес жизнь 29-летнего мужчины.

По информации следователей, погибший управлял погрузчиком без защитной каски. В процессе спрессовывания металла из пресса вылетела металлическая деталь и попала ему в голову. Травма оказалась смертельной.

"Проводится доследственная проверка. Опросили всех работников и руководство базы, провели предварительный осмотр места происшествия", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Забайкальскому краю.

Позже будет проведен дополнительный осмотр места ЧП. Предметы, значимые для расследования изымут. Пока следователи забрали имеющие отношение к инциденту документы. Тело погибшего отправили на экспертизу.