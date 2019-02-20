В Хабаровском крае освободили "заложников" на базе для олимпийцев

Масштабные учения по освобождению захваченных террористами заложников прошли на горнолыжном комплексе "Холдоми" в Хабаровском крае. В них были задействованы около 200 человек и 15 единиц техники от краевых управлений ФСБ, МВД, МЧС, погрануправления, войск национальной гвардии, подразделений Восточного военного округа, а также правительства региона и администрации муниципалитетов.

"Холдоми" входит в перечень баз по подготовке российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2022 года. Руководитель аппарата оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Хабаровском крае Сергей Курдуков рассказал РИА Новости, что отрабатывались действия для защиты объекта в экстренной ситуации.

По легенде группа злоумышленников решила совершить на горнолыжном комплексе теракт. Террористы вступили в противоборство с охранниками, скрываясь от них, захватили заложников и, спрятавшись с ними в одном из помещений базы, выдвинули свои требования.

Силовики обезвредили взрывные устройства, предотвратили террористический акт, освободили людей и справились с нарушителями и их сообщниками.

Тренировка шла несколько часов. Ее результаты предстоит оценить специалистам Национального антитеррористического комитета.