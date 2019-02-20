В Приморье во время пожара в частном доме погибли пять человек

В одном из частных домов на улице Анисимовская поселка Шкотово Шкотовского района загорелся частный дом. Тушившие огонь пожарные обнаружили тела пяти погибших.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в 23-39 по местному времени. Немедленно выехавшие на место пожарные расчеты обнаружили, что дом горит полностью - внутри и снаружи. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

"Приступив к тушению, огнеборцы провели разведку внутри горящих помещений, при которой были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. Все обнаруженные люди были вынесены их горящего дома", - отмечают в ведомстве.

Локализовать огонь удалось меньше, чем через полчаса, в 02-19, после проливки конструкций, пожар был ликвидирован.

В настоящее время специалисты испытательной пожарной лаборатории и представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины пожара.