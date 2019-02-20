Во Владивостоке возбудили дело против водителя, сбившего семью

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал водитель, сбивший в Первомайском районе супругов и их ребенка на тротуаре. Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, дело заведено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Момент аварии, произошедшей на улице 40-лет ВЛКСМ, попал на камеры наблюдения. Видно, как иномарка влетает на тротуар, сносит идущих по нему трех человек - родителей, ведущих за руки ребенка. Через несколько часов мать и малыш скончались в больнице. Полиция уже установила личность виновника аварии, который скрылся с места ДТП, не оказав никакой помощи пострадавшим. Сейчас его ищут. Полиция распространила фотографию подозреваемого и обратилась за помощью ко всем, кто может что-то знать о его местонахождении.

В рамках уголовного дела следователь городской полиции назначил ряд экспертиз, отмечают в ведомстве.