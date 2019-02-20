Во Владивостоке задержали водителя, сбившего семью на тротуаре

Сегодня во Владивостоке в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Момент аварии, произошедшей на улице 40-лет ВЛКСМ 18 февраля, попал на камеры. Иномарка въехала на тротуар, снесла идущих по нему трех человек - родителей, ведущих за руки ребенка. Через несколько часов мать и малыш скончались в больнице. Виновник ДТП с места аварии скрылся, не оказав пострадавшим никакой помощи.

Полиция установила его личность и возбудила дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек".