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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке задержали водителя, сбившего семью на тротуаре

Текст: Анна Бондаренко

Сегодня во Владивостоке в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Момент аварии, произошедшей на улице 40-лет ВЛКСМ 18 февраля, попал на камеры. Иномарка въехала на тротуар, снесла идущих по нему трех человек - родителей, ведущих за руки ребенка. Через несколько часов мать и малыш скончались в больнице. Виновник ДТП с места аварии скрылся, не оказав пострадавшим никакой помощи.

Полиция установила его личность и возбудила дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек".

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