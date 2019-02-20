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20.02.2019 15:29
Рубрика: Русское оружие
Проект: В регионах

Первый полк с "Авангардом" на боевое дежурство встанет в декабре

Текст: Иван Петров
Уже в декабре текущего года на боевое дежурство встанет первый полк, вооруженный комплексами с ракетами с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард". Об этом по итогам президентского послания Федеральному собранию сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам военачальника, работы по развертыванию первого полка с комплексом "Авангард" идут полным ходом на базе инфраструктуры ракетного соединения, дислоцированного в Оренбургской области.

Фото: Константин Завражин/РГ
Онлайн-трансляция Послания президента Федеральному Собранию

Сергей Шойгу отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых президент говорил год назад, в настоящее время существуют уже в железе. "А отдельные системы вооружения - уже в эксплуатации. Все это - абсолютная реальность. И самое главное достоинство новейших российских систем - недосягаемая эффективность", - подчеркнул глава Минобороны.

В то же время они не такие затратные, как некоторые думают. "Наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы, и коллеги за рубежом осознают это", - отметил Сергей Шойгу.

Продолжив тему испытаний новейших оружейных систем, министр обороны рассказал, что проведены и признаны успешными морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон". При этом дичный состав подводной лодки-носителя "Посейдонов" уже прошел обучение.

Фото: Министерство обороны РФ
Минобороны опровергли информацию американских СМИ о "подмене" ракеты

В то же время оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" экипажи МиГ-31 выполнили более 380 полетов по воздушному патрулированию над акваториями Черного и Каспийского морей.

Параллельно военные приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса "Сармат".

"Продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения. Главная же цель всей этой работы - гарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов и втягивания страны в гонку вооружений", - резюмировал Сергей Шойгу.

Чуть ранее сегодня президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию рассказал о некоторых видах новейшего вооружения. В частности, он отметил, что создание гиперзвукового планирующего блока "Авангард" сравнимо по значимости с запуском первого искусственного спутника Земли.

Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оружие XXI века
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