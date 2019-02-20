Снежная глыба упала на ребенка во время прогулки в детсаду Прикамья

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения на мальчика снежной глыбы в детском саду города Верещагино Пермского края. Об этом сообщили в краевом СКР.

Как уточнили в ведомстве, во время прогулки на трехлетнего мальчика с крыши обрушился снег. Ребенок получил при этом серьезную травму. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сейчас мальчик находится в больнице, его состояние врачи считают удовлетворительным. Следователи выясняют причины травмирования ребенка, проводятся необходимые следственные действия.