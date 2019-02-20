В Пермском крае 10-летний мальчик утонул в бассейне

Во время купания в бассейне "Синергия", находящемся в Чермозе Пермского края, утонул десятилетний мальчик. Об этом сообщили в краевом СКР.

Установлено, что ребенок был на тренировке. Во время занятий он потерял сознание и ушел под воду. Исчезновение мальчика заметили и быстро вытащили его из воды. Его доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

По факту гибели ребенка следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В ведомстве уточнили, что мальчик захлебнулся в воде. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.