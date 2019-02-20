В самарском аэропорту дебошира сняли с рейса в Гоа

В ночь с 19 на 20 февраля в самарском аэропорту Курумоч при выруливании на старт самолета Boeing авиакомпании AzurAir, вылетавшего из Самары в Гоа, один из пассажиров начал вести себя шумно. По всей видимости, он был нетрезв.

В интернете очевидцы выложили кадры, на которых мужчина ведет себя агрессивно и громко разговаривает.

Как рассказали "РГ" в Куйбышевской транспортной прокуратуре, дебошира с рейса сняли. Вылет был задержан на несколько часов.

На рейс было зарегистрировано 234 пассажира, из которых 12 детей.