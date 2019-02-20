Под Красноярском при пожаре погибли мужчина и ребенок

В городе Шарыпово (Красноярский край) во время тушения пожара в многоэтажном доме обнаружены тела двух человек.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС, пожар случился в квартире на седьмом этаже девятиэтажного панельного жилого дома.

"Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В настоящее время он локализован. На месте обнаружили тела мужчины и ребенка с признаками отравления продуктами горения", - рассказали пожарные.

В тушении были задействовано 20 человек и шесть единиц техники.