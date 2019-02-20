В Омской области врач назвала улыбающегося ребенка дебилом

Главный врач Тарской центральной районной больницы объявил выговор врачу-оториноларингологу. Доктора наказали за грубое обращение с маленьким пациентом.

О неприятном инциденте в местной больнице в социальных сетях рассказала жительница города Тары Омской области Татьяна Корнеева. По словам тарчанки, она привела на прием к отоларингологу своего ребенка. Однако медик был не в духе.

- Врач-отоларинголог, осмотрев зубы, спросила: "А что он у вас улыбается, он что - дебил? Да вас обоих, я вижу, нужно обследовать в психушке", - сообщила Корнеева. - А когда я сказала, что пойду к главному врачу, мне кинули обратно карточку и сказали, чтобы я шла хоть в минздрав.

Возмущенная мама туда и пошла. В ведомстве на жалобу жительницы Тары отреагировали сразу.

- В результате проверки были выявлены факты исполнения ненадлежащим образом врачом-оториноларингологом, возложенных на него трудовых обязанностей, в части нарушения этики и деонтологии, - сообщила "РГ" представитель Минздрава региона Светлана Оспенникова.

С медиком также была проведена беседа.