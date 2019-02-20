Благодаря программе "Земский доктор" в Заполярье приехали 39 медиков

За время действия программы "Земский доктор" в Мурманскую область приехали 39 врачей и пять фельдшеров. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в региональной администрации, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию была особо отмечена проблема нехватки врачей в регионах.

Напомним, глава государства предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город. По мнению региональных экспертов, программа нуждается и в других корректировках.

- Очень важно, что в своем послании президент затронул проблему кадров для здравоохранения и программу "Земский доктор", - рассказал корреспонденту "РГ" Андрей Гончарук, исполняющий обязанности начальника филиала Мончегорской центральной районной больнице в городе Ковдоре. - Для Мурманской области эта проблема очень серьезна. В прошлом году по программе "Земский врач" я принял пять врачей. Кроме них, были приняты четверо фельдшеров, и еще один фельдшер к нам приедет в ближайшее время. Штат у нас маленький, всего 24 врача, поэтому огромную роль играет их квалификация. Некоторым приходится отказывать. Нам удалось добиться довольно больших успехов. Мы можем, например, выполнять трепанации черепа, которые никогда здесь не делались. К нам приезжают на консультации жители других городов региона.

По мнению Андрея Гончарука, программа "Земский доктор" нуждается в расширении. Сегодня в ней могут участвовать лишь врачи и фельдшеры. Однако больницы региона испытывают большую потребность в медсестрах. Эксперт полагает, что было бы очень важно, чтобы в программе "Земский доктор" могли бы участвовать и они.