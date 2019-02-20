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20.02.2019,  
11:40
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Корвет-невидимка Балтфлота "заминировал" море под Калининградом

Экипаж корвета "Бойкий" установил оборонительное противолодочное минное заграждение в акватории Балтийского моря у побережья Калининградской области.

Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, боевое упражнение по минной постановке было отработано в морском полигоне в рамках сдачи элементов курсовой задачи К-2. Поставленные корветом учебные донные мины позже успешно обезвредил базовый тральщик Балтийского флота.

Кроме минирования акватории, экипаж корвета отработал защиту от оружия массового поражения на переходе морем. Главной задачей было выполнение нормативов по герметизации корпуса корабля и проведение специальной обработки корвета, условно попавшего в область радиационного загрязнения.

Справка "РГ"

Корвет "Бойкий" проекта 2380, построенный на "Северной верфи" в Петербурге, вошел в состав Балтийского флота в 2013 году. "Невидимками" корабли этого проекта прозвали за малозаметность, которую дает использование технологий "Стелс". Надстройка корвета выполнена из радиопоглощающих стекло- и углепластиков, антенны и вооружение по возможности скрыты.

Средняя круговая эффективная поверхность рассеяния корабля уменьшена втрое по сравнению с предшественниками этого класса, и вероятность наведения на него противокорабельных крылатых ракет снижена практически в пять раз.

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