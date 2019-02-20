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20.02.2019 16:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Карелии в отпуск по уходу за ребенком ушли 29 отцов и один дедушка

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Карелии в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет ушли 29 отцов и даже один дедушка. Все они получают ежемесячные пособия по уходу за малышом.

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Как сообщает пресс-служба регионального Фонда социального страхования, с 1 февраля нынешнего года эта сумма с учетом индексации составляет 3277 рублей на первого ребенка, на последующих - 6554 рубля. Все пособия выплачиваются работающим гражданам с районным коэффициентом.

Кстати, самому молодому папе, который ухаживает за ребенком - 25 лет, а самому старшему - 53 года. А вообще отпуск по уходу за ребенком оформили около четырех тысяч мам и три бабушки.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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