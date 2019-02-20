Вологодским льготникам в два раза повысят компенсации

В Вологодской области выделили 1,9 миллиарда рублей из регионального бюджета на дополнительные ежемесячные выплаты льготникам. Такое решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания.

Ежемесячная выплата будет увеличена в два раза, с 750 рублей до полутора тысяч. Эти деньги пойдут на топливо и его вывоз, сжиженный газ. Средства получат ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, дети войны и другие.

Кроме того, депутаты увеличили и ежегодную выплату льготникам на покупку дров до пяти тысяч рублей. В этом списке в том числе многодетные семьи и ветераны Великой Отечественной войны. Для компенсации этих затрат из региональной казны дополнительно направят 117 миллионов рублей. А еще увеличат ежегодную компенсацию на приобретение сжиженного газа, она вырастет с 500 до полутора тысяч.

Кстати, с 2019 года появилась и новая мера социальной поддержки - это компенсация расходов за обращение с твердыми бытовыми отходами. Платить половину от тарифа смогут многодетные семьи, сельские специалисты и некоторые другие льготники.