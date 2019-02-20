На Кубани возбудили дело после гибели в ДТП сотрудницы полиции

В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 33-летняя сотрудница полиции. Причем его уже передали в региональное управление СК РФ.

Как писала "РГ", авария случилась 12 февраля на улице Кутузовской. "МАЗ" с прицепом во время поворота наехал на бордюр, в результате его грузовой контейнер опрокинулся на двигавшийся рядом легковой автомобиль.

- В "легковушке" находились 27-летний водитель и 33-летняя пассажирка. В результате аварии женщина погибла на месте. Установлено, что погибшая являлась сотрудником полиции. Согласно данным проведенного медицинского освидетельствования, водитель большегруза находился в состоянии наркотического опьянения, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.