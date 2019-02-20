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20.02.2019 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пьяный курганец не сумел убаюкать сына и покалечил его

Текст: Татьяна Воробьева

Житель зауральского города Макушино заключен под стражу после того, как покалечил своего двухмесячного сына за то, что тот плакал.

Нерадивому отцу всего 20 лет. Он обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (п. "б" ч.2 ст.111 УК РФ).

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По данным следствия, травмы своему сынишке пьяный молодой человек нанес вечером 14 февраля, после того, как не смог успокоить малыша.

"На следующий день родители обратились к врачам с жалобами на здоровье ребенка. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в местную больницу, а затем - в Курганскую областную детскую клиническую. По факту обнаружения телесных повреждений у младенца возбуждено уголовное дело", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Зауралья.

Обвиняемый заключен под стражу. Идет расследование. В рамках него будет дана оценка и действиям органов системы профилактики, которые отвечают за условия, в которых живут дети.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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