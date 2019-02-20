В тюменском вузе прокомментировали визит силовиков

В Тюменском государственном институте культуры прокомментировали визит силовиков. Сведения об обысках и задержании ректора пока не подтверждаются.

Информация о работе правоохранительных органов в ТГИК появилась сегодня днем. По данным ряда СМИ, в результате обысков, которые прошли 18 февраля, был задержан ректор вуза Игорь Шишкин.

- То, что опубликовали информационные агентства, не совсем верно, - сказал в беседе в "РГ" первый проректор Игорь Омельченко. - Люди были. Определенные выемки проводили. Сейчас институт сейчас работает в обычном режиме. Ректор на рабочем месте пока отсутствует.

На просьбу прокомментировать ситуацию, в Следственном комитете по Тюменской области ответили, что об обысках им не известно.

- Наши следователи не работали по этому делу, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.