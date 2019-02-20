Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.02.2019,  
09:19
Текст:  Светлана Цыганкова

Названы сроки начала испытаний российско-индийской ракеты Brahmos-ng

Фото: One half 3544/wikimedia.org Фото: One half 3544/wikimedia.org
Фото: One half 3544/wikimedia.org

Россия и Индия создают гиперзвуковую ракету. Ее испытания начнутся уже через три-четыре года.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Сбил за горизонтом: Китай впервые применил С-400

Директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак (Praveen Pathak) сообщил РИА Новости, что испытания российско-индийской ракеты Brahmos-ng начнутся с самолета Tajes. А вообще ее планируют устанавливать на самолеты Су-30МКИ и МиГ-29, по пять и три ракеты на каждом.

Скорость новой ракеты - 3,5 Маха, это выше, чем у обычной Brahmos. А вот дальность полета останется прежним - 300 километров. У новой гиперзвуковой Brahmos-ng есть своя особенность, ее можно будет запускать как с самолетов, так и из торпедных аппаратов подводных лодок. В этом заинтересованы военные.

В компании BrahMos считают, что новую гиперзвуковую ракету можно будет отправлять и на экспорт. И уже есть интерес у третьих стран.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Россия готова модернизировать индийские летающие радары А-50 19.02.2019
Украина раскрыла характеристики крылатой ракеты "Нептун" 19.02.2019
Россия рассекретила состав боевой экипировки третьего поколения 18.02.2019
ракеты
Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
Видео: Су-30 научили сбрасывать американские бомбы 19.02.2019
Китай получит новые ракеты для С-400 18.02.2019
Иран построил подводную лодку с крылатыми ракетами 17.02.2019
подлодки
Американский флот пополнится беспилотными подводными лодками Orca 15.02.2019
На уничтожение российской подлодки потратят миллиард рублей 14.02.2019