Названы сроки начала испытаний российско-индийской ракеты Brahmos-ng

Россия и Индия создают гиперзвуковую ракету. Ее испытания начнутся уже через три-четыре года.

Директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак (Praveen Pathak) сообщил РИА Новости, что испытания российско-индийской ракеты Brahmos-ng начнутся с самолета Tajes. А вообще ее планируют устанавливать на самолеты Су-30МКИ и МиГ-29, по пять и три ракеты на каждом.

Скорость новой ракеты - 3,5 Маха, это выше, чем у обычной Brahmos. А вот дальность полета останется прежним - 300 километров. У новой гиперзвуковой Brahmos-ng есть своя особенность, ее можно будет запускать как с самолетов, так и из торпедных аппаратов подводных лодок. В этом заинтересованы военные.

В компании BrahMos считают, что новую гиперзвуковую ракету можно будет отправлять и на экспорт. И уже есть интерес у третьих стран.