Samsung Galaxy S10 нечаянно показали по телевизору до презентации

Рекламный ролик с новым флагманом Samsung, Galaxy S10, показали на крупнейшем телеканале Норвегии - TV 2. Как поясняет The Verge, видео попало в сетку вещания случайно, до официальной презентации гаджетов.

Тем не менее, зрители увидели главные (и, в принципе, уже озвученные) особенности нового смартфона: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, тройную основную камеру, обратную беспроводную зарядку и прочие особенности.

Официальная презентация Galaxy S10 состоится сегодня, на специальном мероприятии Samsung Galaxy Unpacked.