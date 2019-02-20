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Samsung Galaxy S10 нечаянно показали по телевизору до презентации

20.02.2019,  
10:52
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: Принтскрин с YouTube Фото: Принтскрин с YouTube
Фото: Принтскрин с YouTube

Рекламный ролик с новым флагманом Samsung, Galaxy S10, показали на крупнейшем телеканале Норвегии - TV 2. Как поясняет The Verge, видео попало в сетку вещания случайно, до официальной презентации гаджетов.

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Тем не менее, зрители увидели главные (и, в принципе, уже озвученные) особенности нового смартфона: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, тройную основную камеру, обратную беспроводную зарядку и прочие особенности.

Официальная презентация Galaxy S10 состоится сегодня, на специальном мероприятии Samsung Galaxy Unpacked.

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