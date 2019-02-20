Шведский МИД вызвал посла Венгрии

В МИД Швеции вызвали посла Венгрии Адриена Мюллера. Это произошло в результате высказываний вице-премьера Жольта Шемьена в адрес шведского министра соцстрахования Анники Страндхелл.

Шемьен назвал главу шведского ведомства "ненормальным бедным больным созданием" после ее реакции на речь венгерского премьера Виктора Орбана о демографической политике (о необходимости появления большего числа "настоящих венгерских детей"). В Стокгольме это сочли неприемлемым, передает Sveriges Radio.

Анника Страндхелл написала в Twitter, что у нее вызывает тревогу ситуация в Венгрии. После этой записи МИД Венгрии вызвал к себе посла Швеции в Будапеште и выразил ему протест.