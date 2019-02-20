СМИ узнали о возможном увольнении главы национальной разведки США

Разочарование президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в директоре Национальной разведки Дэниеле Коутсе достигло такого уровня, что у него все больше нарастает желание уволить высокопоставленного разведчика. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Ссылаясь на свои источники, газета поясняет, что хоть Трамп никогда не считал Коутса своим приближенным, но публичные осуждения внешней политики действующей администрации еще больше разочаровали хозяина белого дома. "В ярость" его привело выступление главы нацразведки в сенате, когда он заявил, что Северная Корея не выполняет заключенные с США договоренности, которые Трамп считает огромным достижением своей политики на северокорейском треке.

Источники отмечают, что, может, уволить Коутса в ближайшее время Трампу и не удастся, но он сделает все, чтобы сместить главу нацразведки несколько позднее.