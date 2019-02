Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4829. Музыкальное произведение группы "Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля" под названием "И вновь загремит Бухенвальдский набат". Музыкальное произведение "И вновь загремит Бухенвальдский набат" начинается со слов: "Ну что, расслабились, да? Ну-ка, вставайте и танцуйте" и заканчивается словами: "Господи меня прости и сохрани. Президент сдох", имеет общую продолжительность звучания 2 мин. 58 сек., размещенное в сети "Интернет" от имени поэта А.С. Пушкина по электронным адресам:

http://muz-соlоr.ru/?s=Бухенвальдский%20набат;

https://my.mail.ru/music/songs/ансамбль-христа-спасителя-и-мать-сыра-земля-и-вновь-загремит-бухенвальдский-набат-с2081311a0bf4543e9abc3f28bd0e571;

https://songhouse.me/s/92010837-Рussy_riot_I_vnov_zagremit_Buhenvaldskij_nabat/;

https://mp345.ru/mp3/И%20вновь%20загремит%20"Бухенвальдский%20набат";

https://get-tune.cc/song/4401055-ahs-i-msz/101305349-i-vnov-zagremit-buhenvaldskij- nabat/;

https://muzlishko.ru/mp/И%20вновь%20зarpeмит;

https://5music.ru/?song=И+внoвь+зaгpeмит+%27%27Бyxeнвaльдcкий+нaбaт%27%27;

https://inmuse.info/track/И+внoвь+зaгpeмит+%27%27Бyxенвaльдcкий+нaбaт%27%27.html;

https://оzaudio.ru/music/Ансамбль%20Христа%20Спасителя%20И%20Мать%10 Сыра%203емля%20%20И%20вновь%20загремит%20%27%27Бухенвальдский%20набат%27%27;

https://gdeepmusic.com/choice/803002863/870037423-ahs-i-msz-i-vnov-zagremit-buhenvaldskij-nabat (решение Советского районного суда г. Астрахани от 13.09.2018);

4830. Видеозапись под названием "О такфире конкретной личности Шейх Усеймин" и "Шейх Усаймин: Такфир определенной личности", содержащая текст, начинающийся со слов "Также как, если мы увидим неверующего", заканчивающийся "...и если он не сделает этого, то казним его" продолжительностью от 52 сек. до 1 мин. 00 сек. (решение Октябрьского районного суда города Саратова от 03.12.2018);

4831. Стихотворения Л. Корнилова "Достали!", начинающегося словами "Считая землю русскую ничьей ..." и заканчивающегося словами "... пока себя еще в руках мы держим", размещенное на интернет-страницах:

https://vk.com/wall 350992425_923,

https://vk.com/wall-83256746_668,

https://vk.com/wall-34081605_694; https://www.stihi.ru/2014/05/19/7753;

http://slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/leonid-kornilov-dostali.html;

www.dal.by/news/109/12-07-13-3/;

https://newsland.com/community/politic/content/leonid-kornilov-dostali/2150707 (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 24.04.2018 и определение Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.09.2018);

4832. Видеозапись "Уильям Пирс. Евреи Наша Беда _ The Jews Are Our Misfortune" продолжительностью 9 минут 23 секунды, начинающаяся со слов "Я Уильямс Пирс, председатель национального альянса..." и заканчивающаяся словами "...России - русскую власть" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 06.12.2018);

4833. Видеозапись "ПОЧЕМУ В РОССИИ ПРАВЯТ ЖИДЫ" продолжительностью 33 минуты 42 секунды, начинающаяся со слов "Референдум в Крыму провели в день еврейского праздника мести ...", заканчивающаяся словами "ПО ПАСПАРТУ они могут быть хоть чукчей потому что они криптоевреи" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 06.12.2018);

4834. Видеозапись "про путинских жидов разграбивших страну" продолжительностью 16 минут 34 секунды, начинающаяся со слов "Народ!!! Ты готов узнать правду?!..." и заканчивающаяся словами "...Вот они как раз и мародерствуют... здесь. И трындец, просто-напросто" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 06.12.2018);

4835. Информация-видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": "Почему девушки так торопятся дать?" продолжительностью 20 минут 35 секунд, начинающаяся словами: "Меняйлов представляет. "Разумеется, иногда я привожу парней, но очень редко...", заканчивающаяся словами: "...Побудем минуточку наедине. С тобой весь вечер как птица буду кружиться я, моя лилипуточка, мечта моя!" (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018);

4836. Информация-видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": "Что общего у матерей Гитлера и Порошенко?" продолжительностью 7 минут 7 секунд, начинающаяся словами: "Интересная тема очень, Порошенко и Сталин. В чем разница?...", заканчивающаяся словами "...Кто постарше возрастом, тот помнит, насколько процветающей была страна и во что она превратилась при том, кто профессионально умеет обещать чудо" (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018);

4837. Информация-видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": "Почему тупая женщина считается сексуально предпочтительной", продолжительностью 22 минуты 27 секунд, начинающаяся словами: "Рассмотрим три суперкомедии: "Рыцарь дня" "Грузовик, грузовик, грузовик, грузовик. О, боже! "Мисс конгениальность...", заканчивающаяся словами: "...А ведь без этого знания в браке обязательно будешь обманутым дураком. Плюс еще чем-нибудь похуже. Вопросы есть?" (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018);

4838. Информация-видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": "Корни лютой ненависти Крупской к Сталину и героям вообще?" продолжительностью 27 минут 2 секунды, начинающаяся словами: "Корни лютой ненависти Крупской к Сталину и героям вообще. Меняйлов представляет...", заканчивающаяся словами: "...После удаления двух-трех травм состояние это прошло и семинар опять стал казаться ценным и интересным и нужным" (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018).

Список предоставлен Минюстом России