Суд Таиланда разрешил экстрадицию российского гражданина в США

Уголовный суд Бангкока в среду разрешил экстрадицию Дмитрия Украинского, осужденного в Таиланде за отмывание денег, в Соединенные Штаты. Ранее тайские судебные органы уже санкционировали экстрадицию Украинского в Россию.

Оглашая приговор, судья пояснил, что финальное решение об экстрадиции в ту или иную страну будут принимать центральные власти Таиланда, сообщает ТАСС. У россиянина есть 30 дней на подачу апелляции.

Как агентству рассказали в юридической конторе, которая ведет дело Украинского, в случае подачи апелляции по вопросу об экстрадиции в США, процесс рассмотрения его дела может затянуться еще на год.

Украинский был задержан в Паттайе летом 2016 года по запросу ФБР. Американскими властями он обвиняется в хищении денежных средств с кредитных карт граждан США в особо крупном размере. Через полтора месяца запрос о выдаче Украинского тайским властям направила Генеральная прокуратура России.