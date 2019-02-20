Умер актер Леонид Сенченко

Советский, российский актер театра, кино и ТВ Леонид Кузьмич Сенченко скончался 17 февраля в возрасте 83 лет.

"Печальные новости. С глубоким прискорбием сообщаем, что на 84-м году жизни скончался Заслуженный артист России Леонид Кузьмич Сенченко", - сказано в некрологе Театра Моссовета.

Сенченко был приглашён в труппу театра в 1966 году и с тех пор преданно служил сцене. "Яркий характерный актер, обладающий прекрасными сценическими данными, темпераментом, пластичностью, абсолютной музыкальностью (до прихода в театр он шесть лет проработал в театре "Ромэн")", - говорится в сообщении.

"За пятидесятилетие работы в театре Леонид Кузьмич не отказался ни от одной роли, создав целую галерею ярких и разноплановых характеров, большинство из них сыграны в этапных для театра спектаклях, которые трудно представить без его участия", - уточнено.

Как отмечают коллеги, Сенченко обладал не только актерским талантом, но и замечательными личностными качествами - мудростью, культурой, интеллигентностью и доброжелательностью.

Леонид Сенченко родился 26 января 1936 года. Окончил ГИТИС. Зрителям запомнился по постановкам "Василий Теркин", "Виндзорские насмешницы", "Жизнь Сент-Экзюпери", "Братья Карамазовы", "Король Лир".

На экранах дебютировал в 1962 году в "Кубинской новелле" по сценарию Генриха Боровика. Сыграл главные роли в драме "Самолеты не приземлились" и шпионской ленте "Переворот по инструкции 107". В телеверсии "Свадьбы Креченского" 2013 года, в "Сирано де Бержераке", "Странной миссис Сэвидж", "Оптимистической трагедии".