Умерла Ида Хайнрих, первая гренландская оперная певица

Печальные вести пришли с берегов самого большого острова Земли, Гренландии. После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием на 40-м году жизни скончалась первая гренландская оперная певица Ида Хайнрих. Об этом сообщает сайт национальной радиовещательной корпорации Kalaallit Nunaata Radioa.

Для гренландцев ее смерть стала поистине трагическим событием. В своих записях в социальных сетях земляки Иды Хайнрих скорбят о тяжкой утрате, вспоминая мужество молодой женщины, ее недюжинный талант. Они уповают на то, что ее имя войдет в анналы культурной истории Гренландии, ведь именно Иде Хайнрих было суждено проложить дорогу потомкам на ниве оперного искусства.

Ей удалось поистине многое: познакомить гренландцев с классической музыкой, сделать оперное пение понятным и близким жителям этих суровых краев, переосмыслить многие произведения национального песенного фольклора. Зная о беде соотечественницы, в сентябре 2017 года несколько музыкальных коллективов объединили свои усилия и выступили в Нууке на благотворительном концерте, организованном в ее честь. После означенного мероприятия певица сказала, что находит "утешение и радость" в том, что люди для нее сделали.

Певицу также помнят за рубежом, так как она не раз выступала вместе с исландской певицей Бьорк. В 2018 году Ида Хайнрих получила Гренландскую премию в области культуры.

Издание Sermitsiaq с облегчением констатирует, что Arnanut, первый гренландский женский журнал, успел вручить ей премию в конце 2018-го, когда она была признана главной женщиной года по версии издания. Авторы материала, посвященного памяти певицы, вспоминают о ее прошлогоднем интервью Igloo Magazine, в котором она обескураживающе обстоятельно описала детали собственного погребения: все расходы, включая цветы и венки, были предусмотрены ей при жизни.

Она также выбрала любимые церковные гимны, которые должны прозвучать на похоронах. Отдельной просьбой было исполнение песни Seqinersuaq Inuulluarina - о прощании с солнцем до нового восхода, которую она полюбила еще в раннем детстве.

Последним проектом Иды Хайнрих стал выпуск альбома Pigaara Ilunni Assit.