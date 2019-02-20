В Берлине приняты чрезвычайные меры из-за отключения электричества

Более тридцати тысяч домовладений и порядка двух тысяч промышленных предприятий остались без электричества из-за аварии на юго-востоке Берлина. Чрезвычайное происшествие коснулось районов Бонсдорф, Грюнау, Кепеник, Мюггельхайм, а также Шмеквиц, сообщает журнал Focus.

По данным местной администрации, причиной нештатной ситуации стало повреждение экскаватором силового кабеля во время строительных работ на мосту Сальвадора Альенде. Специалисты принимают срочные меры для устранения аварии.

Между тем в связи с отключением электричества не работают школы и детские сады. Эвакуированы пациенты отделения интенсивной терапии госпиталя в районе Кепеник. Во многих районах возникли пробки в связи с закрытием проезда по мосту, где произошла авария. Транспортное движение затруднено, так как не работают светофоры. На линии также не были поданы трамваи по многим маршрутам. Об этих изменениях своевременно объявили по радио и телевидению.

На месте происшествия в целях безопасности направлены дополнительные наряды полиции. В случае возникновения непредвиденных ситуаций граждане могут обращаться к стражам порядка или водителям автобусов, которые поддерживают связь с пожарным службами. Ожидается, что ЧП будет устранено к концу дня в среду, информировали представители энергетического концерна Vattenfall.