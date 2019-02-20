В Канаде семь детей погибли во время пожара

В канадском городе Галифакс в результате пожара в одном из домов погибли семь детей. По данным местной полиции все они являются членами одной семьи. Также сообщается, что двое взрослых - женщина и мужчина - госпитализированы.

Сообщение о пожаре поступило рано утром. Огонь охватил первый и второй этажи дома. Специалистам удалось оперативно ликвидировать возгорание, пишет РИА Новости. По факту случившегося сейчас проводится расследование.

Между тем канадский телеканал CTV сообщает, что пострадала семья из Сирии. По словам соседей, младшему из погибших детей было три месяца, старшему - 17 лет.