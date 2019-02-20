В России выйдет китайский плутовской роман о приключениях царя обезьян

Весной 2019 года в России выйдет детская адаптация знаменитого классического китайского романа "Путешествие на Запад", написанного в XVI веке.

В книге рассказывается о путешествии монаха Сюаньцзана в Индию за священными буддистскими текстами. Но при этом главным героем стал не сам Сюаньцзан, а его спутник, царь обезьян Сунь Укун.

Вместе с монахом путешествуют и другие колоритные персонажи - получеловек-полусвинья Чжу Бацзе, ставший таким в результате неудачного перерождения, Ша Узцин - бывший небесный генерал.

"Путешествие на Запад" представляет собой буддийскую аллегорию в жанре плутовского романа. На протяжении 100 глав с героями происходят различные приключения, они преодолевают трудности и подвергаются смертельным опасностям.

Издательство "Шанс" подготовило детскую адаптацию знаменитого романа, состоящую из пяти книг, в каждой из которых 20 иллюстрированных историй. Текст изложен на двух языках, русском и китайском, что дает возможность использовать книгу в качестве учебного пособия.