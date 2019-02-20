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20.02.2019,  
10:08
Текст:  Николай Грищенко

Видео: На выставке IDEX-2019 показали контртеррористическое шоу

В рамках международной оборонной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби состоялось грандиозное контртеррористическое шоу. В нем приняли участие военнослужащие всех родов войск Объединенных Арабских Эмиратов.

Фото: Пресс-служба Минобороны РБ
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Согласно легенде динамического показа, правительственным войскам предстояло отбить район города и заброшенную военную базу, которую захватили некие мятежные силы. Для демонстрации возможностей королевской армии были построены грандиозные декорации с искусственными водопадами и озерами, а также с огромными телеэкранами. На них транслировались действия военных.

Кроме действий спецназа зрители увидели авиацию и атаку бронетехники, а также действия наземных роботов разведчиков и воздушной армады беспилотников.

Напомним, что IDEX - одна из наиболее представительных международных выставок вооружений и технологий безопасности. Она проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. По словам гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, в рамках организованной компанией единой экспозиции РФ представлено более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил.

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