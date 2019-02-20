Володин рассказал о реакции на Послание президента

Владимир Путин твердо дал понять США, что Россия сможет защитить свой народ, считает спикер ГД.

- Президент разложил все по полочкам и подчеркнул, что представители США, их правящая элита должны осознать, что нам лучше строить мирные отношения, нам лучше эти отношения безусловно развивать на принципах равноправия, дружбы, - сказал Володин в прямом эфире Первого телеканала после выступления главы государства.

По его оценке, в словах президента "были не только уверенность, но и огромное спокойствие, которое подчеркивало, что у нас есть то, чего нет у них - мы сможем защитить свой народ, свою страну".

Путин, по его словам, дал понять, что "мы не являемся страной-агрессором, не инициируем выхода из ранее принятых договоренностей ".

- Мы базируемся на тех решениях, которые выработало международное сообщество, делаем все, чтобы сохранить их и будем этому следовать и в дальнейшем, - подчеркнул глава нижней палаты.

По его оценке, заявления главы государства были твердыми, но не агрессивными. "Более того, это были спокойные рассуждения о международной политике и наших отношений с ключевым партнером - США", - считает спикер.

Владимир Путин ранее посоветовал американской стороне сначала стоит просчитать возможности вооружения РФ, а лишь потом принимать решения, которые "могут создать дополнительные серьезные угрозы" для РФ. Путин также заявил, что необдуманные решения США приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена.

В целом Вячеслав Володин также отметил заявления Путина, касающиеся ответственности чиновников. Президент говорил о дисциплине и отметил, что "кто хочет в сторонке побыть, у того не получится", напомнил спикер. Чиновники, ведущие себя по хамски, должны сменить работу, - эту установку Володин назвал очень важной. Ведь от того, насколько эффективны управленцы, многое будет зависеть, уверен он.

Президент в Послании, по его словам, сосредоточился на главном - решении проблем конкретного человека, помощи тем, кому сложно. То есть пенсионерам, многодетным и неполным семьям, а также те, у кого ребенок - инвалид. А также тех, кто находится за чертой бедности.

Госдума, заверил Володин, в ближайшее же время сформирует нормативную базу во исполнение Послания. Ряд законов при этом будут "с обратной датой" - то есть вступят с уже прошедшего января. Таким образом, помощь оперативно придет в семью, где не хватает средств на решение жилищных проблем, где есть сложности при выплате ипотеки.

Напомним, что Владимир Путин призвал правительство найти в бюджете средства для частично оплаты ипотеки для многодетных семей. Президент заявил, что государство частично возьмет на себя выплаты по ипотеке для многодетных семей. Путин пообещал, что семьям за третьего ребенка выделят 450 тысяч рублей, которые пойдут на закрытые задолженности по ипотеке.

Среди других важных поручений - пересчитать размер социальных доплат к пенсиям "задним числом". По его словам, многие пенсионеры не получили выплаты за первый месяц 2019 года из-за того, что размер их пенсий превысил прожиточный минимум.

Как позже заявил журналистам глава нижней палаты, ГД на сегодняшнем заседании Совета Думы рассмотрит вопрос реализации Послания.

Он рассказал, что будет поручено в течение недели провести анализ поручений президента предмет подготовки законодательных инициатив, после чего будет подготовлен план - график внесения в Госдуму.

Предполагается также определить формат совместной работы с правительством РФ по этому вопросу. Необходимо, кроме того, выстроить работу с экспертным сообществом. "Вопросы, обозначенные в Послании, жизненно важны, общество ждет их решения", - резюмировал Володин.