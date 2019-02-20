Вышел трейлер "Сувенира" с Тильдой Суинтон и ее дочерью

На всеобщее обозрение наконец-то был представлен первый трейлер фильма "Сувенир" ("Воспоминание"; The Souvenir; у нас известен также под названием "Сувенир: Часть 1") с Тильдой Суинтон, Томом Бёрком, Ричардом Айоади и, что интереснее всего, дочерью Суинтон, Онор Суинтон-Бирн.

Для юной актрисы это вторая роль в карьере, первым опытом была роль Эммы в детстве в фильме Луки Гуаданьино ("Я - это любовь" (Io sono l'amore) 2009 года, когда Онор было всего 12 лет. В этом фильме исполнительницы главных ролей играют мать и дочь, и поклонники Тильды смогут лицезреть ее в образе чопорной стареющей женщины, носящей твидовые юбки.

Режиссером драмы, полнометражное продолжение которой планируется к выпуску в качестве второй части несколько позже, стала Джоанна Хогг, ставшая также автором сценария. В основе повествования - взросление девочки-подростка Джули и ее непростой путь по обретению самостоятельности. События развиваются в восьмидесятых годах, на излете бунтарской эпохи. Детство и юность Джули проходят достаточно беспечно и беззаботно, она растет в атмосфере достатка и уверенности в себе и собственном будущем.

Но, естественно, таинственная жизнь, не вписывающаяся в каноны времяпрепровождения, приличествующего людям ее страты, нестерпимо манит и притягивает. И потайные желания девушки находят свое воплощение в реальности - Джули влюбляется в Энтони, человека старше ее, с опытом, артистическими наклонностями, богемным образом жизни и совершенно иными воззрениями. Энтони увозит ее в Венецию, где они знакомятся с шедеврами европейской живописи, в том числе - с картиной Ж.О. Фрагонара "Воспоминание".

Джули приходится стремительно познавать себя, каждый день делать трудный выбор, не зная, какой момент и какое решение окажутся решающими. Она готова везде следовать за Энтони, смотреть на мир с его позиций, отрицая то, что не по душе ему, принимая, в свою очередь, его суждения за свои. Ситуация осложняется тем, что роман развертывается на глазах у тревожной матери, которая пытается уберечь дочь от ошибок, но делает это не всегда уместно, что превращает ее во врага. По крайней мере, последняя видит это именно так.