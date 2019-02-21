Актриса сериала "Глухарь" Дарья Егорычева умерла на 38-м году жизни

Российская актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", умерла в возрасте 37 лет 21 февраля.

"Даши не стало сегодня в 4:15 утра", - говорится в группе "ВКонтакте", созданной для сбора средств на лечение артистки, у которой в 2012 году был диагностирован рак легких.

Егорычева перенесла за эти годы несколько курсов химиотерапии и две операции, но все усилия специалистов оказались тщетны.

Дарья Егорычева родилась в 1981 году. Окончила ГИТИС. Играла в Театре Маяковского и в театре "У Никитских ворот".

На экранах дебютировала в 2002 году в сериале "Моя граница. Далее были роли в мелодраме "Темная ночь", сериалах "Одна любовь души моей", "Пилот международных авиалиний", "Тайны института благородных девиц".