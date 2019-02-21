Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64

Оперенный бронебойный подкалиберный снаряд легко прошил лобовую броню "шестдесятчетверки". На уникальных кадрах это запечатлено с различных точек.

Во время съемок момента выстрела использовалась высокоскоростная камера. Также была продемонстрирована работа экипажа внутри боевого отделения.

Представленный телеканалом "Звезда" танк в настоящее время является самой совершенной версией Т-90. По мнению большинства военных экспертов, он может считаться одним из лучших в мире танков.

По информации, обнародованной на военно-технических форумах "Армия", основным вооружением "девяностого" является модернизированная 125-мм гладкоствольная пушка, способная кроме подкалиберных снарядов применять еще несколько типов различных боеприпасов, в том числе управляемых. С пушкой спарен 7,62-мм ПКТМ.

На башне монтируется дистанционно-управляемая специальная версия знаменитого крупнокалиберного пулемета "Корд", позволяющая поражать наземные и воздушные цели.

Новейшая система управления огнем, куда входят основной прицел наводчика-оператора, прицел-дублер и панорама командира, дает возможность уверенно действовать на поле боя днем и ночью.

Прекрасная маневренность и высокие скоростные характеристики обеспечиваются многотопливным дизельным двигателем мощностью 1130 л.с.

Об этих и других особенностях российского супертанка будет рассказано в очередном выпуске программы "Военная приемка".