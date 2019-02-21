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21.02.2019 / 10:39
Среда обитания
Bosco di Ciliegi разыграет автомобиль Jaguar E-Pace в честь 15-летия ТД "Весна"
ТД "Весна". Фото: Пресс-служба Bosco di Ciliegi
ТД "Весна". Фото: Пресс-служба Bosco di Ciliegi

В "Весне" на Новом Арбате проходит акция "Ягуар в подарок", приуроченная к 15-летию Торгового дома. Праздничный розыгрыш, в результате которого один из участников станет обладателем автомобиля Jaguar E-Pace, состоится 10 марта.

Испытать удачу в акции могут все покупатели, совершившие покупку от 15 000 рублей в одном из бутиков Bosco di Ciliegi в "Весне" или Смоленском Пассаже. Для этого нужно зарегистрировать чек и получить купон на стойке информации. Причем, один покупатель может претендовать сразу на несколько купонов, повышая тем самым свои шансы на выигрыш: купон выдается за каждые 15 000 рублей в чеке.

Jaguar E-Pace. Фото: Пресс-служба Bosco di Ciliegi

Розыгрыш 10 марта будет происходить в рамках празднования юбилея, которое официально начнется в 15-00 и будет сопровождаться масленичными гуляниями перед входом и шопингом в компании профессиональных баеров. Вечером огласят имя счастливого обладателя Jaguar E-Pace. Впрочем, с подарками, пусть и не такими масштабными, уйдут и многие другие: помимо автомобиля Bosco di Ciliegi обещает вручить немало приятных утешительных призов.  

Фото: Пресс-служба Bosco di Ciliegi
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