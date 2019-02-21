В "Весне" на Новом Арбате проходит акция "Ягуар в подарок", приуроченная к 15-летию Торгового дома. Праздничный розыгрыш, в результате которого один из участников станет обладателем автомобиля Jaguar E-Pace, состоится 10 марта.

Испытать удачу в акции могут все покупатели, совершившие покупку от 15 000 рублей в одном из бутиков Bosco di Ciliegi в "Весне" или Смоленском Пассаже. Для этого нужно зарегистрировать чек и получить купон на стойке информации. Причем, один покупатель может претендовать сразу на несколько купонов, повышая тем самым свои шансы на выигрыш: купон выдается за каждые 15 000 рублей в чеке.