В "Весне" на Новом Арбате проходит акция "Ягуар в подарок", приуроченная к 15-летию Торгового дома. Праздничный розыгрыш, в результате которого один из участников станет обладателем автомобиля Jaguar E-Pace, состоится 10 марта.
Испытать удачу в акции могут все покупатели, совершившие покупку от 15 000 рублей в одном из бутиков Bosco di Ciliegi в "Весне" или Смоленском Пассаже. Для этого нужно зарегистрировать чек и получить купон на стойке информации. Причем, один покупатель может претендовать сразу на несколько купонов, повышая тем самым свои шансы на выигрыш: купон выдается за каждые 15 000 рублей в чеке.
Розыгрыш 10 марта будет происходить в рамках празднования юбилея, которое официально начнется в 15-00 и будет сопровождаться масленичными гуляниями перед входом и шопингом в компании профессиональных баеров. Вечером огласят имя счастливого обладателя Jaguar E-Pace. Впрочем, с подарками, пусть и не такими масштабными, уйдут и многие другие: помимо автомобиля Bosco di Ciliegi обещает вручить немало приятных утешительных призов.