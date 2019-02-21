Приказ Федеральной таможенной службы от 16.01.2019 г. № 33 "Об утверждении формы заявления об использовании авансовых платежей в связи с получением уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней и порядка представления его лицом, внесшим авансовые платежи"

Зарегистрирован 15.02.2019 г. № 53810

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 18.02.19 г.

Вступает в силу 21 марта 2019 г., но не ранее даты применения ст. 35 Федерального закона от 3 августа 1918 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением пунктов 3 - 7 порядка, которые вступают в силу по истечении 180 дней после официального опубликования настоящего приказа, но не ранее даты применения статьи 35 указанного Федерального закона.