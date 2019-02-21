ИААФ одобрила нейтральный статус 21-му российскому лекгоатлету

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила нейтральный статус 21-му российскому легкоатлету. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Месяц назад, напомним, стало известно, что ИААФ предоставила нейтральный статус 42-м россиянам. Таким образом, в общей сложности, на данный момент 63 наших спортсмена могут принимать участие в международных легкоатлетических соревнованиях в нейтральном статусе. Они не могут выступать под российским флагом, так как ВФЛА временно лишена членства в ИААФ.

Подтверждение статуса сегодня получили следующие атлеты: Никита Андриянов (барьерный бег на 400 м), Кирилл Чернухин, Дмитрий Лопин, Игорь Образцов (все - спринт), Яна Глотова, Валерия Храмова (Андреева), Ирина Такунцева (все - бег на 400 м), Аделина Халикова (прыжки в высоту), Артем Макаренко, Мария Павлова (оба - многоборье), Евгений Кунц (бег на 1500 м), Сергей Полянский, Елена Соколова (оба - прыжки в длину), Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Алена Белякова, Алексей Худяков, Полина Соколова (все - метание диска), Анастасия Бородулина, Евгений Коротовский, Наталия Поспелова, Алексей Сокирский (все - метание молота).