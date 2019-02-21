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21.02.2019,  
11:12
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

"Колесные танки" из России засветились на учениях в Венесуэле

В настоящее время венесуэльская армия является единственным зарубежным заказчиком российских "колесных танков" - самоходных артиллерийских установок 2С23 "Нона-СВК".

Эти боевые машины активно применялись на прошедших недавно в стране широкомасштабных военно-гражданских маневрах "Ангостура-200". Судя по материалам, появившимся в Сети, САУ взаимодействовали с основными боевыми танками Т-72Б1В и боевыми машинами пехоты БМП-3.

Фото: ТАСС
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Прозвище "колесный танк" закрепилось за этими самоходками благодаря их способности уничтожать прямой наводкой различную бронетехнику противника. Для этого в боекомплект 120-мм орудия 2А60 могут входить кумулятивные снаряды.

Кроме них имеются осколочно-фугасные, зажигательные, дымовые, а также управляемые боеприпасы. Максимальная дальность стрельбы достигает 12 800 м. Полный боекомплект составляет 30 выстрелов. Для самообороны имеется 7,62-мм пулемет ПКТМ.

От других артиллерийских систем подобного класса "Ноны-СВК" отличаются своей высокой мобильностью. Четырнадцатитонные машины могут преодолевать значительные расстояния со скоростью до 80 км/ч. Запас хода на одной заправке составляет более 600 км.

По открытым данным, Венесуэла приобрела 18 таких САУ, которые поступили в 41-ю танковую бригаду четвертой бронетанковой дивизии сухопутных войск.

https://twitter.com/Mansourtalk/status/1096180541315895297

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