"Колесные танки" из России засветились на учениях в Венесуэле

#Venezuela army drills: 2S23 120mm self-propelled mortar & BMP-3 IFVs & BTR-80A APCs & #Norinco ZBD09 Wheeled Infantry Fighting Vehicles #FANB #BicentenariodeAngostura2019 #OperaciónCívicoMilitar #Maduro #CrisisEnVenezuela pic.twitter.com/rCFGHjxPPg— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 14 февраля 2019 г.
Эти боевые машины активно применялись на прошедших недавно в стране широкомасштабных военно-гражданских маневрах "Ангостура-200". Судя по материалам, появившимся в Сети, САУ взаимодействовали с основными боевыми танками Т-72Б1В и боевыми машинами пехоты БМП-3.
Прозвище "колесный танк" закрепилось за этими самоходками благодаря их способности уничтожать прямой наводкой различную бронетехнику противника. Для этого в боекомплект 120-мм орудия 2А60 могут входить кумулятивные снаряды.
Кроме них имеются осколочно-фугасные, зажигательные, дымовые, а также управляемые боеприпасы. Максимальная дальность стрельбы достигает 12 800 м. Полный боекомплект составляет 30 выстрелов. Для самообороны имеется 7,62-мм пулемет ПКТМ.
От других артиллерийских систем подобного класса "Ноны-СВК" отличаются своей высокой мобильностью. Четырнадцатитонные машины могут преодолевать значительные расстояния со скоростью до 80 км/ч. Запас хода на одной заправке составляет более 600 км.
По открытым данным, Венесуэла приобрела 18 таких САУ, которые поступили в 41-ю танковую бригаду четвертой бронетанковой дивизии сухопутных войск.
https://twitter.com/Mansourtalk/status/1096180541315895297