Курс доллара вырос до 65,74

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи составил 65,74 рубля. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов составил 11 копеек.

Курс евро поднялся на четыре копейки и достиг отметки 74,51 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

На пользу российскому рублю в феврале идет динамика нефтяных цен. Соглашение ОПЕК+ о снижении объемов добычи в ряде стран привело к повышению цены за баррель нефти. Негативным фактором могут стать санкции, которые предусматривает обнародованный законопроект США. Санкции направлены против российской банковской системы, энергетического сектора и системы обслуживания внешнего долга. Россия может отреагировать на внесенный в конгресс США законопроект, если тот будет реализован.