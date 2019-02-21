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21.02.2019 05:27
Рубрика: В мире

Мадуро заявил о намерении сделать Венесуэлу региональной державой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал сделать страну мощной региональной державой. По его словам, это произойдет независимо от политической ситуации. "Пусть идет дождь, гремит гром или бьет молния, но Венесуэла станет экономической державой всего этого региона", - заявил венесуэльский лидер.

Он также добавил, что правые силы и "хотят задушить Венесуэлу, чтобы она не стала одной из мощных стран Латинской Америки". Мадуро призвал обеспечить экономическую независимость страны.

Фото: AP
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Ранее глава государства заявил, что страна будет развивать туристический потенциал и продвигать свои национальные продукты на экспорте. Также Мадуро объявил о выделении миллиарда евро на благоустройство 62 городов в рамках программы "Прекрасная Венесуэла - Вместе все возможно".

Напомним, с 21 января в Венесуэле продолжаются массовые протесты. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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