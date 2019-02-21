Макрон анонсировал новый закон против ненависти в интернете

Новый законопроект, направленный на борьбу с ненавистью в интернете, будет уже весной внесен на рассмотрение парламента Франции. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

По его словам, за основу взят "эффективный опыт" Германии в данной сфере. Соседняя страна ввела юридические санкции, денежные и уголовные наказания, "призвав к ответственности как людей, так и интернет-платформы", - цитирует РИА Новости.

Закон против ненависти в интернете будет внесен в мае французским депутатом Летисией Авиа.