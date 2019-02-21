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21.02.2019 16:00
Рубрика: В мире

Марокко примет часть спасенных в море испанскими судами мигрантов

Текст: Юрий Когалов

Мадрид и Рабат заключили соглашение, согласно которому Марокко отныне будет принимать часть мигрантов, спасенных испанскими судами в Средиземном море и Гибралтарском проливе. Как отмечает газета El Pais, прежде корабли доставляли всех в порты пиренейского королевства, даже если подобрали их неподалеку от побережья Африки.

Фото: AFP/DIMITAR DILKOFF
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Речь идет о тех нелегалах, которых испанская служба спасения на море обнаружит во время совместных операций в зоне ответственности Марокко (или в зоне общей ответственности). Как отмечают источники газеты в правительстве, люди будут отправляться в ближайший безопасный порт.

Предполагается, что это соглашение позволит достичь поставленной премьер-министром Испании Педро Санчесом цели сократить в два раза приток нелегальных мигрантов (по итогам 2018 года в пиренейское королевство прибыло рекордное их количество - 64298 человек). И в то же время инициатива учитывает обязанность любой страны оказывать помощь потерпевшим кораблекрушение. В этом плане испанская служба спасения на море неоднократно жаловалась на бездействие своих коллег из Марокко. После того, как ЕС выделил североафриканской стране 140 миллионов евро на борьбу с миграцией, Мадрид считает вполне законным требовать большего от Рабата.

Хотя соглашение начнет действовать уже сейчас, его будущее во многом будет зависеть от того, кто придет к власти в Испании по итогам всеобщих выборов, которые пройдут 28 апреля.

В мире Африка Марокко В мире Европа Испания Беженцы в Европе
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