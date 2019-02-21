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21.02.2019 15:07
Рубрика: Спорт

Медведева чисто откатала программу на тренировке перед финалом КР

Текст: Анна Козина
Двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева без ошибок откатала короткую программу на официальной тренировке перед стартом турнира одиночниц в финале Кубка России по фигурному катанию. Короткая программа у женщин начнется сегодня вечером в 19.00 по московскому времени.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Туктамышева поборется с Медведевой за путевку на чемпионат мира

Напомним, что финал Кубка России - это последний отборочный старт перед чемпионатом мира, который пройдет в конце марта в японской Сайтаме. У Евгении Медведевой, а также у Елизаветы Туктамышевой и Станислав Константиновой есть шанс получить последнюю путевку на главный старт сезона. Места в сборной себе гарантировали Софья Самодурова, победившая на чемпионате Европы в Минске, и олимпийская чемпионка Алина Загитова, выигравшая там "серебро".

На тренировке Медведева, которая приехала в Великий Новгород без своего канадского тренера Брайана Орсера, чисто выполнила каскад тройной флип - тройной тулуп, а также сделала двойной аксель и тройной риттбергер.

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева во время проката под музыку прыжки не исполняла.

Станислава Константинова справилась с двойным акселем, но не докрутила тройной риттбергер и тройно лутц, из-за чего упала с обоих прыжков.

Спорт Фигурное катание
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