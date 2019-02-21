Постановление правительства Мурманской области от 19 февраля 2019 года № 62-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области" и от 31.05.2013 № 1623-01-ЗМО "О потребительской корзине по Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области за IV квартал 2018 года:

в расчете на душу населения - 14 649 рублей;

для трудоспособного населения - 15 307 рублей;

для пенсионеров - 12 243 рубля;

для детей - 14 848 рублей.

2. Для предоставления мер социальной поддержки, социальных выплат и оказания социальных услуг малоимущим гражданам (за исключением региональной социальной доплаты к пенсии) применять величину прожиточного минимума, установленную постановлением Правительства Мурманской области от 08.11.2018 № 507-ПП за III квартал 2018 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Врио Губернатора Мурманской области А.Тюкавин

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