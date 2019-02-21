Новости

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны 23:49
Захарова: Новых провокаций в Керченском проливе не будет 23:41
Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк 23:35
БАТЭ не смог во второй раз подряд обыграть "Арсенал" и вылетел из ЛЕ 23:26
Представители Пугачевой прокомментировали сведения о ее госпитализации 23:15
Путин подписал указ о призыве на сборы 22:56
В московских аэропортах задержаны и отменены почти 100 рейсов 22:54
РФ направила в Венесуэлу лекарства и медоборудование 22:18
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту 21:50
Экс-чемпион UFC Сен-Пьер завершил карьеру сразу после вызова от Хабиба 21:40
Раздача чая около станции Комсомольская продолжится до 24 февраля 21:37
Сергей Устюгов извинился за выступление на чемпионате мира 21:25
На улицы столицы вывели более 8 тысяч единиц техники по уборке снега 21:24
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо 21:24
Путин назначил нового постпреда при ОДКБ 21:20
Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников 21:19
Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России 21:09
Сенатор прокомментировал планы Киева разорвать договор по Азовскому морю 20:58
Инвестиционная программа на 2019 год утверждена в Беларуси 20:47
Венесуэла закрывает границы с Колумбией и Бразилией 20:46
Семашко: Беларусь в Европе ассоциируется с миром и безопасностью 20:42
В Каракасе не видят необходимости просить военную помощь у Москвы 20:40
Посол РФ: Подвиг югославских партизан никогда не будет забыт 20:35
Сеть "Магнит" проведет ребрендинг всех магазинов 20:33
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске 20:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
21.02.2019 23:49
Рубрика: Общество

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования. Об этом он писал в своих дневниках, записи из которых рассекретил в четверг кандидат исторических наук Александр Ясаков.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда

По его словам, маршал в записях делал акцент на "неспособности части советского генералитета решать боевые задачи", сообщает РИА Новости.

"Речь велась о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и частью фронтового уровня", - заявил Ясаков в докладе, который он сделал на "круглом" столе памяти Малиновского в Общественной палате.

Ясаков отметил, что Малиновский был критичен и к самому себе.

"Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба", - писал он.

Малиновский отмечал, что "командование на всех фронтах училось воевать - через поражения, страдания и кровь получало опыт". При этом "иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было", писал маршал.

Рассекречен личный архив маршала Советского Союза Родиона Малиновского
Общество История Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо