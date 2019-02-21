Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования. Об этом он писал в своих дневниках, записи из которых рассекретил в четверг кандидат исторических наук Александр Ясаков.

По его словам, маршал в записях делал акцент на "неспособности части советского генералитета решать боевые задачи", сообщает РИА Новости.

"Речь велась о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и частью фронтового уровня", - заявил Ясаков в докладе, который он сделал на "круглом" столе памяти Малиновского в Общественной палате.

Ясаков отметил, что Малиновский был критичен и к самому себе.

"Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба", - писал он.

Малиновский отмечал, что "командование на всех фронтах училось воевать - через поражения, страдания и кровь получало опыт". При этом "иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было", писал маршал.